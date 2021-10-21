Инфантино: «Не ФИФА является врагом футбола, а другие увлечения молодежи»

На днях стало известно, что ФИФА разослала национальным федерациям новый календарь матчей сборных, который может быть введен с 2026 года. Согласно нему, чемпионаты мира все-таки будут проходить раз в два года.

Как итог, организация снова столкнулась с критикой в свой адрес. Впрочем, президент Джанни Инфантино объяснил причины подобного решения.

«Чемпионаты мира и ФИФА не являются врагами футбола, как все говорят. Как по мне, негативный эффект оказывают другие занятия, увлекающие молодежь. Мы наоборот хотим вернуть интерес к этому виду спорта. От новых реформ выиграют все, они не нанесут никакого вреда. Давайте уважать все точки зрения», - цитирует чиновника Associated Press.