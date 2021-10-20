Чеферин призвал ФИФА отказаться от идеи проводить чемпионаты мира каждые два года

ФИФА агрессивно продвигает идею проведения чемпионатов мира каждые два года и собирается 20 декабря провести съезд представителей 211 ассоциаций, которые входят в ее состав. Решение о дате проведения конгресса может быть принято в среду.

- Я серьезно прошу вас и ФИФА не настаивать на голосовании, потому что это может иметь ужасные последствия для футбола в целом, - приводит «РИА Новости» слова главы УЕФА Александра Чеферина во время телеконференции ФИФА.

Чеферин призвал руководство ФИФА не делать опрометчивых и поспешных поступков, тем более что мнение клубов и лиг не учитывается, а они пострадают больше всего от потенциальной реформы.

Отметим, что некоторые европейские федерации рассматривают вариант с выходом из состава ФИФА.