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​Канчельскис подтвердил, что передавал взятки Бышовцу за место в сборной

20 Октября 2021 • 16:48 Комментировать (3)

Несколько дней назад Андрей Канчельскис в беседе с Геннадием Орловым заявил, что Анатолий Бышовец брал с агентов футболистов взятки за места в сборной, когда работал тренером. Сам Бышовец быстро опроверг слова Канчельскиса. Теперь бывший игрок «Манчестер Юнайтед» дал новый комментарий на этот счёт.

Канчельскис рассказал «Спорт-Экспрессу», что он давал деньги своему агенту, а тот передавал их Бышовцу. Андрей готов представить факты и назвать суммы, если его слова повлекут за собой разбирательство.

По словам Канчельскиса, существовала определённая «такса» за место в сборной. Известный в прошлом футболист отметил, что был случай, когда футболист не заплатил и не поехал на Евро. Официальной причиной якобы назвали «мозоль».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец Андрей Канчельскис
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Игорь N
20 Октября 2021 в 17:28
Молчат по 50 лет, а потом чтоб их не забыли, "вспоминают" . Деме́нция
HG2017
20 Октября 2021 в 17:19
Занадоели уже. Такое ощущение, что кто то не знает ничего про взятки! Для кого это пишут? Для даунов?
Crocodile
20 Октября 2021 в 17:04
тот случяй, када болеешь за обе каманды.
ай фпирет, расскажи как йел коричневое за деньги)
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