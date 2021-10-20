​Канчельскис подтвердил, что передавал взятки Бышовцу за место в сборной

Несколько дней назад Андрей Канчельскис в беседе с Геннадием Орловым заявил, что Анатолий Бышовец брал с агентов футболистов взятки за места в сборной, когда работал тренером. Сам Бышовец быстро опроверг слова Канчельскиса. Теперь бывший игрок «Манчестер Юнайтед» дал новый комментарий на этот счёт.

Канчельскис рассказал «Спорт-Экспрессу», что он давал деньги своему агенту, а тот передавал их Бышовцу. Андрей готов представить факты и назвать суммы, если его слова повлекут за собой разбирательство.

По словам Канчельскиса, существовала определённая «такса» за место в сборной. Известный в прошлом футболист отметил, что был случай, когда футболист не заплатил и не поехал на Евро. Официальной причиной якобы назвали «мозоль».