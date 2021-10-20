Европейские федерации грозятся выйти из ФИФА из-за планов проводить ЧМ каждые два года

Более десяти европейских футбольных федераций задумались над выходом из состава ФИФА, об этом рапортует AP News. Причиной могут стать планы организации о проведении чемпионата мира каждые два года.

Ранее появилась информация, что ФИФА собирается провести реформу после мундиаля 2026 года. Президент организации Джанни Инфатино рассказал о плюсах такого решения.

Напомним, что ближайший чемпионат мира состоится в конце 2022 года. Престижный международный турнир примет Катар.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, победившая в финале мундиаля-2018 команду Хорватии со счетом 4:2.