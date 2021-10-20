Черчесов отреагировал на отказ Дзюбы играть за сборную России

Бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о решении нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на недавние матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022 против словаков и словенцев. Футболист ответил отказом Валерию Карпину, сославшись на неоптимальные физические кондиции.

«Артем общался с главным тренером, ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Чем больше обсуждений на эту тему, тем хуже будет всем», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Многие связывают отказ Дзюбы от вызова в национальную команду из-за давнего конфликта с Валерием Карпиным. У игрока и тренера остались разногласия со времен работы в московском «Спартаке».

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