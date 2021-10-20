Реакция Черчесова на обвинения Канчельскиса в получении взяток за место в сборной России

Известный российский специалист Станислав Черчесов, тренировавший на протяжении длительного времени национальную команду страны, отреагировал на обвинения Андрея Канчельскиса. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что тренер получал деньги за вызов определенных футболистов в сборную России.

«Удивлён его словами. Нужно узнать, что он имеет в виду. Затем будем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле. Деликатность отойдет на второй план», - поведал тренер в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

58-летний специалист занимал пост рулевого национальной команды на протяжении пяти лет. После провального выступления команды на чемпионате Европы-2020 было принято решение о прекращении сотрудничества. В настоящий момент Черчесов находится в статусе свободного агента.

Ранее агент тренера Шандор Варга высказался о возможном возвращении Станислава Саламовича в «Спартак».