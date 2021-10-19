Президент ФИФА назвал плюсы проведения чемпионата мира каждые два года

Футбольный функционер Джанни Инфантино, занимающий пост главы ФИФА, назвал главные преимущества проведения мундиаля каждые два года. Традиционно чемпионат мира проходит раз в четыре года.

«Эти преимущества очевидны. Чемпионат мира – очень престижный турнир, если он будет проходить чаще, то будет больше шансов на сенсацию. Когда принимали решение об организации мундиаля раз в четыре года, было лишь 40 участников. Сейчас их более 200.

Вполне возможно проведение соревнований сразу в пяти странах. Если говорить о его проведении каждый год, то за 20 лет турнир смогут провести 100 стран», - передает слова руководителя ESPN.

Ближайший чемпионат мира состоится в Катаре в конце следующего года.