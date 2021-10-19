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Чемпионат мира по футболу 2022

Президент ФИФА назвал плюсы проведения чемпионата мира каждые два года

19 Октября 2021 • 08:56 Комментировать

Футбольный функционер Джанни Инфантино, занимающий пост главы ФИФА, назвал главные преимущества проведения мундиаля каждые два года. Традиционно чемпионат мира проходит раз в четыре года.

«Эти преимущества очевидны. Чемпионат мира – очень престижный турнир, если он будет проходить чаще, то будет больше шансов на сенсацию. Когда принимали решение об организации мундиаля раз в четыре года, было лишь 40 участников. Сейчас их более 200.

Вполне возможно проведение соревнований сразу в пяти странах. Если говорить о его проведении каждый год, то за 20 лет турнир смогут провести 100 стран», - передает слова руководителя ESPN.

Ближайший чемпионат мира состоится в Катаре в конце следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино
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