​Бышовец ответил на обвинения Канчельскиса о местах в сборной за деньги

Экс-игрок российской сборной Андрей Канчельскис заявил, что сталкивался с практикой, когда агент футболиста платит тренеру деньги для вызова в главную команду страны. Канчельскис сказал, что таким занимался Анатолий Бышовец.

Сам Бышовец сказал «Рейтингу Букмекеров», что он не брал денег за вызов футболистов в сборную. Экс-тренер национальной команды не понимает, почему Канчельскис так про него сказал.

«Во всяком случае, Канчельскис мне денег не давал. Вообще я бы это не комментировал. Бог знает что. Это вещь бездоказательная, так можно говорить о каждом тренере», - поделился мнением Бышовец.

Андрей Канчельскис также предположил, что деньги за вызов в сборную России брал Станислав Черчесов, который покинул тренерский мостик минувшим летом после неудачного выступления на Евро.