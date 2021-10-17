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​Канчельскис: «Бышовец брал деньги за вызов в сборную, Черчесов, уверен, тоже»

17 Октября 2021 • 13:29 Комментировать (3)

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис пообщался с известным комментатором и журналистом Геннадием Орловым. Видео было опубликовано на канале Орлова в YouTube.

Среди прочего, Орлов поинтересовался мнением Канчельскиса о разговорах, которые ходят в футбольных кругах. Якобы для вызова в национальную сборную агент футболиста должен заплатить определённую сумму денег тренеру.

«Если честно, то да, я сталкивался с таким. Даже в советском футболе такое было. Могу сказать, что Бышовец занимался этим делом. Уверен, что и Черчесов тоже занимался, агенты ему платили. Не скажу, что все тренеры берут деньги, но в этом есть доля правды», - высказался Канчельскис.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
17 Октября 2021 в 14:31
Скандал, однако......серьезное обвинение
Boris
17 Октября 2021 в 14:24
Не люблю балаболов. Либо точно знаешь, либо нет, что значит это "уверен"? Либо ты свидетель по делу о мошенничестве (или какая там статья ближе), либо обвиняемый по делу о клевете.
ARTUR
17 Октября 2021 в 13:54
Рискует Канчельскис ))
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