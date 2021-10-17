​Канчельскис: «Бышовец брал деньги за вызов в сборную, Черчесов, уверен, тоже»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис пообщался с известным комментатором и журналистом Геннадием Орловым. Видео было опубликовано на канале Орлова в YouTube.

Среди прочего, Орлов поинтересовался мнением Канчельскиса о разговорах, которые ходят в футбольных кругах. Якобы для вызова в национальную сборную агент футболиста должен заплатить определённую сумму денег тренеру.

«Если честно, то да, я сталкивался с таким. Даже в советском футболе такое было. Могу сказать, что Бышовец занимался этим делом. Уверен, что и Черчесов тоже занимался, агенты ему платили. Не скажу, что все тренеры берут деньги, но в этом есть доля правды», - высказался Канчельскис.