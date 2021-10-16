​Черчесов высказался о результатах сборной России при Карпине

В субботу вечером в чемпионате России пройдёт дерби между «Спартаком» и «Динамо». На игру приехал Станислав Черчесов, который находится без работы с момента ухода из сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020.

Черчесов сказал журналистам, что он смотрел октябрьские матчи сборной России против Словакии и Словении (победы 2:1 и 1:0).

«Шесть очков – это самое главное. Турнирная борьба продолжается», - сказал Черчесов представителям СМИ, после чего зашёл на стадион.

Главным тренером сборной России в настоящее время является Валерий Карпин. В ноябре его команду ждут заключительные игры отбора на чемпионат мира против киприотов и хорватов.