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​ФИФА готовит удар по Райоле и другим агентам

15 Октября 2021 • 16:13 Комментировать (1)

ФИФА готовится нанести серьёзный удар по агентам. Как сообщает The Times, ссылаясь на полученную информацию непосредственно в ФИФА, агентам будет запрещено в рамках одной трансферной сделки представлять и клуб, и футболиста. Речь идёт о сделках по футболистам, зарплата которых превышает 200 тысяч долларов в год.

Отмечается, что ведущие агенты категорически против такого нововведения. Они уже готовят судебный иск.

На заглавной фотографии новости The Times разместил фотографию Мино Райолы. Известный агент заработал 41 миллион фунтов на трансфере Поля Погба в «Манчестер Юнайтед», поскольку в этой сделке он представлял футболиста и оба клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Мино Райола
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Октября 2021 в 17:07
Этого гаденыша вообще нужно бы повесить,как и всех остальных.
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