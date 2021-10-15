Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 131 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Месси раскритиковал судью, работавшего на матче Аргентина - Перу

15 Октября 2021 • 10:32 Комментировать (1)
Аргентина
1:0
Перу
окончен

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике судью Вилтона Сампайо, обслуживавшего поединок против команды Перу. Как сообщает газета Marca, нападающий обвинил бразильского рефери в предвзятости.

После финального свистка Лео сказал следующее: «Каждый раз, когда этот судья обсуживает наши игры, он принимает спорные решения не в нашу пользу. Складывается впечатление, что арбитр делает это специально».

Матч Аргентина – Перу состоялся в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
15 Октября 2021 в 10:44
Паршивому танцору паркет мешает.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
12:51 · Чемпионат мира 2022
Названа дата жеребьёвки стыковых матчей отбора ЧМ-2022
11:52 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Дзюба не предал сборную, он просто дал возможность другому»
10:32 · Чемпионат мира 2022
Месси раскритиковал судью, работавшего на матче Аргентина - Перу 1
08:19 · Чемпионат мира 2022
Боливия отгрузила четыре гола Парагваю, чилийцы всухую разгромили венесуэльцев
08:13 · Чемпионат мира 2022
Гол Неймара помог Бразилии разгромить Уругвай 1
08:09 · Чемпионат мира 2022
Аргентина одолела Перу благодаря голу Мартинеса 1
00:18 · Чемпионат мира 2022
Акинфеев — про сборную России: Хочется и дальше такого фарта
14 Октября
20:52 · Чемпионат мира 2022
Орлов: Пока эксперимент Карпина с капитанами удаётся
19:27 · Чемпионат мира 2022
​Жирков рассказал о причинах провала сборной России на чемпионате мира 2014 года
17:36 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Слава Богу, что Черчесова уволили»
17:15 · Чемпионат мира 2022
Пауло Мальдини: «ФИФА хочет навредить футболу» 2
17:03 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «Рассчитывать на Дзюбу в серьёзном бою невозможно» 1
16:33 · Чемпионат мира 2022
Липпи: «Паузы на матчи сборных вредят клубам»
14:21 · Франция. Лига 1
​Чемпионат Франции уйдёт на паузу за неделю до старта чемпионата мира-2022
14:06 · Чемпионат мира 2022
Сборная Италии хочет натурализовать ещё одного бразильского защитника слухи
Все новости
Рекомендуем