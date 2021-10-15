Месси раскритиковал судью, работавшего на матче Аргентина - Перу

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике судью Вилтона Сампайо, обслуживавшего поединок против команды Перу. Как сообщает газета Marca, нападающий обвинил бразильского рефери в предвзятости.

После финального свистка Лео сказал следующее: «Каждый раз, когда этот судья обсуживает наши игры, он принимает спорные решения не в нашу пользу. Складывается впечатление, что арбитр делает это специально».

Матч Аргентина – Перу состоялся в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил нападающий Лаутаро Мартинес.