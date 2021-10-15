Гол Неймара помог Бразилии разгромить Уругвай

В рамках 12-го тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии разгромно переиграла Уругвай со счетом 4:1. Дублем в составе «селесао» отметился Рафаэл, еще по голу забили Неймар и Габриэл. За уругвайцев мяч престижа организовал Луис Суарес.
Бразилия продолжает уверенно лидировать в отборочной таблице, а Уругвай располагается на пятой позиции.
Протокол игры
|(1:0) Неймар 10'
|(2:0) Рафинья Диас 18'
|(3:0) Рафинья Диас 58'
|77' Суарес Луис (3:1)
|(4:1) Габриэл Барбоза 83'
Эдерсон Мораес • Эмерсон Жуниор • Лукас VI • Силва Тьяго • Алекс Сандро • Фред Сантос 88' ( Эденилсон дос Сантос ( 88') • Фабиньо Энрике 43' 71' ( Рибейро Эвертон ( 71') • Рафинья Диас 71' ( Соарес Дуглас ( 71') • Пакета Лукас 61' ( Габриэл Барбоза ( 61') • Неймар • Жезус Габриэль 61' ( Антони ( 61')
Запасные: Маркиньос Маркос • Винисиус Жуниор • Данило Луис • Арана Гильерме • Алиссон Бекер • Перейра Вевертон • Жерсон Сантос
Муслера Фернандо • Нандес Найтан 46' ( Joaquin Piquerez ( 46') • Коатес Себастьян • 90'Годин Диего • Винья Матиас 46' ( Торрейра Лукас ( 46') • Бентанкур Родриго 71' ( Горриаран Фернандо ( 71') • Весино Матиас 65' ( Торрес Факундо ( 65') • Вальверде Федерико • 47'Де ла Крус Николас 46' ( Касерес Мартин ( 46') • Суарес Луис • Кавани Эдинсон 70'
Запасные: Кампанья Мартин • Родригес Брайан II • Рочет Серхио • Agustin Alvarez • Гонсалес Джованни • Перейро Гастон • Нуньес Дарвин
15 октября.