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Чемпионат мира по футболу 2022

Гол Неймара помог Бразилии разгромить Уругвай

15 Октября 2021 • 08:13 Комментировать (1)
Бразилия
4:1
Уругвай
окончен

В рамках 12-го тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии разгромно переиграла Уругвай со счетом 4:1. Дублем в составе «селесао» отметился Рафаэл, еще по голу забили Неймар и Габриэл. За уругвайцев мяч престижа организовал Луис Суарес.

Бразилия продолжает уверенно лидировать в отборочной таблице, а Уругвай располагается на пятой позиции.

Протокол игры  
Бразилия 4:1 Уругвай
(1:0) Неймар 10'    
(2:0) Рафинья Диас 18'    
(3:0) Рафинья Диас 58'    
    77' Суарес Луис (3:1)
(4:1) Габриэл Барбоза 83'    
Эдерсон Мораес Эмерсон Жуниор Лукас VI Силва Тьяго Алекс Сандро Фред Сантос   88' (Эденилсон дос Сантос (   88') Фабиньо Энрике   43'   71' (Рибейро Эвертон (   71') Рафинья Диас   71' (Соарес Дуглас (   71') Пакета Лукас   61' (Габриэл Барбоза (   61') Неймар Жезус Габриэль   61' (Антони (   61')
Запасные: Маркиньос Маркос Винисиус Жуниор Данило Луис Арана Гильерме Алиссон Бекер Перейра Вевертон Жерсон Сантос
Муслера Фернандо Нандес Найтан   46' (Joaquin Piquerez (   46') Коатес Себастьян   90' Годин Диего Винья Матиас   46' (Торрейра Лукас (   46') Бентанкур Родриго   71' (Горриаран Фернандо (   71') Весино Матиас   65' (Торрес Факундо (   65') Вальверде Федерико   47' Де ла Крус Николас   46' (Касерес Мартин (   46') Суарес Луис Кавани Эдинсон   70'
Запасные: Кампанья Мартин Родригес Брайан II Рочет Серхио Agustin Alvarez Гонсалес Джованни Перейро Гастон Нуньес Дарвин
15 октября.

 

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Сборная Бразилии Сборная Уругвая Неймар
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Октября 2021 в 08:16
Только гол Неймара ??
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