Гол Неймара помог Бразилии разгромить Уругвай

В рамках 12-го тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии разгромно переиграла Уругвай со счетом 4:1. Дублем в составе «селесао» отметился Рафаэл, еще по голу забили Неймар и Габриэл. За уругвайцев мяч престижа организовал Луис Суарес.

Бразилия продолжает уверенно лидировать в отборочной таблице, а Уругвай располагается на пятой позиции.