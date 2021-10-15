Мундиаль раз в два года: убийство футбола или праздник?

В последнее время все чаще в общественности обсуждается возможность проведения чемпионата мира каждые два года вместо привычных четырёх. Некоторые любители футбола в восторге от такого вероятного нововведения, но есть и масса тех, кто считает такое «обновление» абсолютно неуместным. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» пытается выделить плюсы и минусы проведения мундиаля каждые два года, а так же подобрать мнения известных людей из футбольной среды.

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Ни для кого не секрет, что для ФИФА чемпионаты мира – это прежде всего повод нехило заработать. Более того, для многих руководителей футбольная деятельность является лишь бизнесом, который приносит неплохую прибыль. Разумеется, проведение чемпионата мира чаще лишь поспособствует увеличению доходов организации. Согласно финансовому отчету, опубликованному ФИФА, за 2018 год, во время которого был проведен последний чемпионат мира, доходы организации составили 3,9 млрд долларов. Главным источником прибыли становятся, конечно же, продажи прав на телетрансляцию. Но даже билеты, никогда не считающиеся серьезным доходным фактором, принесли больше 500 миллионов. Повышение доходов ФИФА могут поспособствовать открытию новых проектов, вложению больших средств в детский футбол, что в свою очередь может оказать очень благоприятное влияние на развитие футбола во всем мире.

Больше чемпионов. Больше игроков

Для каждого футболиста сыграть на чемпионате мира – мечта детства. Кто-то по воле случая пропускает мундиаль из-за травмы, чья-то сборная по очевидной нелепости не смогла пройти отборочный этап. Представив себя на месте таких игроков, согласитесь, ждать своего следующего шанса четыре года это очень долго. К тому же, в таком положении может оказаться и возрастной игрок, для которого ждать четыре года тяжело не только морально, а прежде всего физически. В недавнем интервью Неймар высказался, что мундиаль в Катаре скорее всего будет последним для него. И такой случай не единичен. Возможно, проводись чемпионат мира чаще, турнир в Катаре не стал бы последним даже для Роналду и Месси. К тому же, проведение чемпионата мира чаще поспособствует более частой «смене власти». Это приведет к тому, что гораздо больше классных и великих игроков получат шанс стать обладателем кубка мира.

Традиции

Проводить мундиаль раз в четыре года это определенная традиция, выделяющая футбол на фоне остальных видов спорта, где мировые первенства проходят каждые два года, а то и год. Действительно, с момента проведения чемпионата мира в Уругвае в 1930 году мундиаль неизменно проходит каждые четыре года. Исключением стал лишь период с 1938 по 1950 по всем понятным причинам: тогда мир был охвачен второй мировой войной. Нововведение станет сильным ударом для футбольных традиций, поэтому точка зрения, подразумевающая, что ценность турнира значимо упадет, имеет место быть. Действительно, ввиду того. Что чемпионов станет больше, титул отчасти может потерять свою прежнюю значимость.

Зрительский интерес

Насколько понравится зрителям такое нововведение – вопрос спорный. С одной стороны, динамично меняющиеся чемпионы и регулярный «праздник футбола» должны вызвать симпатию у болельщиков. Чемпионат мира всегда будет интересен публике, несмотря на периодичность его проведения. С другой стороны, томительное ожидание создавало эффект восторга у публики. Регулярное проведение чемпионата мира может превратить мундиаль в обыденность. На такой случай подходит цитата известного французского писателя Марка Леви: «Чем дольше разлука, тем сильнее счастье встречи».

Мнения

Точки зрения футбольных личностей касательно проведения мундиаля каждые два года тоже разнятся. Так, например, директор «Милана», а в прошлом великий футболист Паоло Мальдини в интервью для Football Italia заявил, что регулярное проведение чемпионата мира снизит его значимость: «Я не думаю, что проводить чемпионат мира каждые 2 года – это хорошая идея. Это снизит важность самого уникального спортивного события в мире, разрушив традицию, которая существует почти век».

А вот бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер всей душой за то, чтобы мундиаль проходил чаще. «Только представьте: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, 2027 год – чемпионат Европы и другие континентальные турниры. Очередной чемпионат мира в 2028 году и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики», - заявил французский специалист. Кстати говоря, его идею поддержали Майкл Оуэн и Яя Туре. Но наиболее важно, что такой же позиции придерживается сам президент ФИФА Джанни Инфантино.

Не поддерживает идею и УЕФА. От лица организации с заявлением выступил президент Александр Чеферин: «Больше – не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность именно из-за своей редкости. Проведение турнира каждые два года ослабит его необходимость и авторитетность». В этом вопросе его поддержал президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи.

Будет ли мундиаль проводиться каждые два года или нет, думаю, узнаем мы совсем скоро. В любом случае, решение, какое бы они ни было, должно быть полностью обдуманным. Частое проведение мирового первенства имеет как плюсы, так и минусы, что превалирует – решать лишь высокопоставленным чиновникам ФИФА. Нам же остается только ждать и делиться своим мнением.