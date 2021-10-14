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Орлов: Пока эксперимент Карпина с капитанами удаётся

14 Октября 2021 • 20:52 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу инициативы главного тренера Валерия Карпина в каждом матче сборной России назначать нового капитана.

«В командах капитан — всегда проводник, первый помощник главного тренера, который на футбольном поле будет подсказывать все идеи, которые закладываются, поддерживать игровую дисциплину. Но у нас нет сейчас такой харизматической личности. И Карпин пошёл по этому пути

Всё, что делает главный тренер, должно идти на пользу результатам. И они есть. Поэтому его эксперимент пока удается», — цитирует Орлова Sport24.

В октябре сборная России провела два матча, одержав две победы над Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Россияне очень близки к тому, чтобы попасть на ЧМ-2022 в Катар.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Геннадий Орлов
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