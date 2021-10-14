​Жирков рассказал о причинах провала сборной России на чемпионате мира 2014 года

Юрий Жирков вспомнил о выступлении сборной России на чемпионате мира 2014 года. Тогда, напомним, под руководством Фабио Капелло российская команда не вышла из группы, где также выступали команды Бельгии, Алжира и Южной Кореи.

«Почему у нас не получилось? Нас там закрыли где-то в фавелах Бразилии. Дом был похож на дом из фильма «Рабыня Изаура», который моя мама смотрела. Там был ужас. Вообще никуда не выходили, и вообще не ощущался чемпионат мира. Все были в каком-то отречении. Интернет не ловил. Наверное, это всё влияло. Похоже было на режим концлагеря», - высказался Жирков в программе «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.

Юрий Жирков также отметил, что у Фабио Капелло был непростой характер.