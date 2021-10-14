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Чемпионат мира по футболу 2022

Пауло Мальдини: «ФИФА хочет навредить футболу»

14 Октября 2021 • 17:15 Комментировать

Директор «Милана» Паоло Мальдини выступил с критикой в адрес ФИФА, назвав действия организации вредоносными для всего футбола. По большей степени, итальянец остался недоволен планами чиновников проводить чемпионаты мира каждые два года.

«Во-первых, это событие станет уже не таким уникальным, как раньше. Надо чтить традиции. Во-вторых, это негативно отобразится на физическом и моральном состоянии игроков. Складывается такое впечатление, что ФИФА хочет навредить футболу», - заявил Мальдини в разговоре с журналистами Milan News.

Добавим, что одним из инициаторов смены формата мирового первенства является Арсен Венгер, занимающий одну из ведущих должностей в структуре организации.  

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Евро-Футбол.Ру,
Паоло Мальдини
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