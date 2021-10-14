Липпи: «Паузы на матчи сборных вредят клубам»

Бывший наставник сборной Италии и «Ювентуса» Марчелло Липпи поделился мнением касательно паузы на матчи национальных команд посреди сезона. Оказывается, итальянский специалист не является поклонником такого формата календаря.

«Посмотрите на команды, в составе которых много южноамериканцев – они вынуждены играть без своих лидеров. Паузы на матчи сборных вредят клубам, нужно пересмотреть формулу отборов на крупные международные турниры», - приводит слова Липпи Football Italia.

Более того, специалист добавил, что игроки часто получают травмы из-за слишком высоких нагрузок и перелетов в связи с вызовами в сборные своих стран.