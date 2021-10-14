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Канчельскис: «Большое счастье, что убрали Черчесова, при Карпине футболисты захотели играть»

14 Октября 2021 • 12:27 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе тренерского штаба Валерия Карпина в национальной команде.

«Главное - добываются очки. Импульс от прихода Карпина огромный, все футболисты захотели играть. Большое счастье, что РФС убрал Черчесова», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Карпин был назначен главным тренером сборной России после окончания чемпионата Европы-2020. Он сменил у руля команды Станислава Черчесова. Трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего года.

После восьми туров отборочного этапа ЧМ-2022 российская сборная набрала 19 баллов и лидирует в своей группе. Подопечные Карпина опережают идущих вторыми хорватов на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Don sangre
14 Октября 2021 в 12:57
Играюся пока корявато... Пытаюся новый тактик приминити но как то не идет пока.. Но очки ести и то добро дело!
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