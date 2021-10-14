Канчельскис: «Большое счастье, что убрали Черчесова, при Карпине футболисты захотели играть»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе тренерского штаба Валерия Карпина в национальной команде.

«Главное - добываются очки. Импульс от прихода Карпина огромный, все футболисты захотели играть. Большое счастье, что РФС убрал Черчесова», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Карпин был назначен главным тренером сборной России после окончания чемпионата Европы-2020. Он сменил у руля команды Станислава Черчесова. Трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего года.

После восьми туров отборочного этапа ЧМ-2022 российская сборная набрала 19 баллов и лидирует в своей группе. Подопечные Карпина опережают идущих вторыми хорватов на два очка.