«Легенда и классный тренер»: сборная России поздравила Онопко с днём рождения

Экс-защитник сборной России Виктор Онопко в четверг, 14 октября, отмечает день рождения. Виктору Савельевичу исполнилось 52 года. Пресс-служба национальной команды поздравила Онопко в своем твиттер-аккаунте.

«Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он. Поздравляем Виктора Савельевича, желаем здоровья и новых побед», - гласит сообщение сборной России в соцсети.

В футболке национальной команды России Онопко провел 109 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей. В настоящий момент специалист занимает должность ассистента Валерия Карпина в сборной страны.