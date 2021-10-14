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«Легенда и классный тренер»: сборная России поздравила Онопко с днём рождения

14 Октября 2021 • 12:09 Комментировать

Экс-защитник сборной России Виктор Онопко в четверг, 14 октября, отмечает день рождения. Виктору Савельевичу исполнилось 52 года. Пресс-служба национальной команды поздравила Онопко в своем твиттер-аккаунте.

«Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер – всё это он. Поздравляем Виктора Савельевича, желаем здоровья и новых побед», - гласит сообщение сборной России в соцсети.

В футболке национальной команды России Онопко провел 109 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей. В настоящий момент специалист занимает должность ассистента Валерия Карпина в сборной страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко
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