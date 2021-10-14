Адвокат призвал дать Карпину время поработать в сборной России

Известный голландский специалист Дик Адвокат, занимающий сейчас пост наставника сборной Ирака, высказался относительно работы Валерия Карпина в национальной команде России.

В интервью «Спорт-экспрессу» опытный тренер заявил, что считает Карпина великим футболистом. Также специалист отметил работу Валерия Георгиевича в «Ростове».

«Карпин – опытный тренер, хороший парень. Дайте ему время поработать», - сказал Адвокат.

Карпин занял пост рулевого сборной России прошлым летом. Стороны заключили трудовое соглашение до конца текущего года.

Под его руководством команда лидирует в отборочной группе, набрав 19 баллов после восьми туров.