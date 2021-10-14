Вернер: «Я знал, что голы придут»

Форвард сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал свой дубль в ворота команды Северной Македонии.

Немецкий нападающий в текущем сезоне не особо радует своих фанатов результативностью, но в последнем поединке за бундестим смог разразиться двумя голами.

«Я длительное время был вынужден игнорировать критику. Если бы уделял этому много внимания, просто не смог бы играть. Я знал, что голы когда-нибудь обязательно придут.

Хорошо, когда тренер рассчитывает на тебя. Надеюсь, у меня получится оправдать доверие», - приводит слова Вернера The Sun.

Отметим, что за «Челси» 25-летний немец в текущем сезоне забил всего дважды в 8 матчах.