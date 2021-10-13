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Чемпионат мира по футболу 2022

Жена Карпина спросила у тренера сборной России, когда он вернётся домой

13 Октября 2021 • 23:54 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин с юмором ответил на вопрос жены Дарьи. Супруга выразила недовольство, что тренер редко бывает дома.

Ранее российская команда провела два матча квалификации ЧМ-2022 - со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Напомним, 13 октября Карпин стал гостем «Коммент.Шоу».

— Ты домой вообще собираешься? Я с 3 октября тебя только по телевизору вижу, — сказала Дарья.

— Кто это? Кто эта женщина? — рассмеялся Карпин вместе с ведущими шоу. — Откуда она? Не собираюсь.

В ноябре сборная России проведёт два заключительных поединка отбора на ЧМ-2022. Сначала команда примет Кипр, а потом встретится в гостях с Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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