Жена Карпина спросила у тренера сборной России, когда он вернётся домой

Наставник сборной России Валерий Карпин с юмором ответил на вопрос жены Дарьи. Супруга выразила недовольство, что тренер редко бывает дома.

Ранее российская команда провела два матча квалификации ЧМ-2022 - со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Напомним, 13 октября Карпин стал гостем «Коммент.Шоу».

— Ты домой вообще собираешься? Я с 3 октября тебя только по телевизору вижу, — сказала Дарья.

— Кто это? Кто эта женщина? — рассмеялся Карпин вместе с ведущими шоу. — Откуда она? Не собираюсь.

В ноябре сборная России проведёт два заключительных поединка отбора на ЧМ-2022. Сначала команда примет Кипр, а потом встретится в гостях с Хорватией.