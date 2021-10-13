Кавазашвили: Присутствие Дзюбы обязательно в сборной России

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что форварда «Зенита» Артёма Дзюбу следует наказать за отказ от приглашения в сборную России.

Ранее нападающий не захотел приезжать в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.

По мнению Кавазашвили, Дзюба срочно нужен сборной России.

«Дзюба — самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим. Его поступок — месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».