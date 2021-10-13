Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 78 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Кавазашвили: Присутствие Дзюбы обязательно в сборной России

13 Октября 2021 • 23:25 Комментировать (1)

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что форварда «Зенита» Артёма Дзюбу следует наказать за отказ от приглашения в сборную России.

Ранее нападающий не захотел приезжать в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.

По мнению Кавазашвили, Дзюба срочно нужен сборной России.

«Дзюба — самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим. Его поступок — месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
13 Октября 2021 в 23:41
ай...а как жи федя...? чо федя уже ни лушчий центнер хфорфард...? ой федя абидитьси на усех...)))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
13 Октября
23:54 · Чемпионат мира 2022
Жена Карпина спросила у тренера сборной России, когда он вернётся домой
23:25 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: Присутствие Дзюбы обязательно в сборной России 1
22:37 · Чемпионат мира 2022
​Карпин рассказал, влияет ли он на развитие футбола в России
21:56 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Оштрафовал Смолова на 1000 рублей
21:42 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной России ответил на вопрос, считает ли он себя фартовым
21:36 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос о вакцинации
21:35 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «На чемпионате мира был бы доволен выходом из группы»
21:33 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Кафанов считает, что Лунёв, даже не играя, стал лучше в «Байере»
21:17 · Чемпионат мира 2022
УЕФА намерен дисквалифицировать «Уэмбли» за потасовки на матчах сборных
20:53 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Со Словакией прессинг не получался
20:46 · Чемпионат мира 2022
Карпин признался, что российские футболисты превзошли его ожидания 2
20:41 · Чемпионат мира 2022
Шнуров: Дзюба ушёл на пике и это хорошо 2
20:27 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, есть ли у Дзюбы шанс вернуться в сборную
20:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Если сборная России попадёт на ЧМ-2022, будет один капитан
20:19 · Франция. Лига 1
Тьяго Силва высказался в поддержку Неймара
Все новости
Рекомендуем