​Карпин рассказал, влияет ли он на развитие футбола в России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу возможных реформ в российском футболе.

«Мы общались с РФС по лимиту. Фраза про несогласие с мнением президента? Мне никто не звонил, вообще никаких слов. А чего мне звонить-то?

Я влияю на развитие футбола в России? Думаю, нет. Какое может быть влияние, когда у меня 31 декабря заканчивается контракт. Вы говорите про какие-то глобальные вопросы, а мне бы с Кипром разобраться», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная России очень близка к тому, чтобы выйти на ЧМ-2022. В ноябре россияне сыграют два матча - против Кипра и Хорватии.