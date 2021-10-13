Главный тренер сборной России ответил на вопрос, считает ли он себя фартовым

Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что не хочет, чтобы его называли «фартовым».

«Я по жизни не могу так сказать. Ничего не сверху не падало. Никогда.

Кто больше всех похож на меня в сборной? Наверное, Баринов. На поле и за его пределами мы ведём себя один в один практически», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, соглашение Карпина с РФС истекает в конце декабря 2021 года, но договор будет продлён.

Сборная России в квалификации ЧМ-2022 занимает первое место в группе, набрав 19 очков. Впереди два поединка - с Кипром и Хорватией.