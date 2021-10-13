Карпин: Кафанов считает, что Лунёв, даже не играя, стал лучше в «Байере»

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о тренерском штабе национальной команды. Также он отметил прогресс вратаря Андрея Лунёва, который сейчас играет за леверкузенский «Байер».

«Лексаков не входит в тренерский штаб. Да, он помогает сборной. Он приезжает в Новогорск, где мы обсуждаем некоторые вещи. Плюс помогает в игре, с комментариями с трибуны. Он на связи с Онопко. Во время матча со словаками были подсказки от него.

Кафанов считает, что Лунев, даже не играя, стал лучше в «Байере», чем в «Зените». Только из-за тренировок», — заявил Карпин в интервью «Коммент.Шоу».

Напомним, несмотря на целый ряд трудностей и не самые уверенные выступления в отборочном цикле, сборная России всё же сумела добыть практически максимум очков в осенней части квалификации на чемпионат мира. В ноябре Россия сыграет против Кипра и Хорватии.