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Карпин: Со Словакией прессинг не получался

13 Октября 2021 • 20:53 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие претензии у него есть к игре национальной команды.

«Со Словакией прессинг не получался, поэтому его и не было. Это моя вина. Со Словенией был хороший прессинг в первом тайме.

Если команда соперника при первой возможности прессинга выбивает мяч вперед, то ничего не получается», — сказал Карпин в интервью «Коммент.Шоу».

Напомним, контракт Карпина с РФС истекает 31 декабря 2021 года. Однако соглашение будет продлено. 

Пока сборная России в квалификации ЧМ-2022 занимает первое место в группе. Россияне уже гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Словакии
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