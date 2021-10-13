Карпин: Со Словакией прессинг не получался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие претензии у него есть к игре национальной команды.

«Со Словакией прессинг не получался, поэтому его и не было. Это моя вина. Со Словенией был хороший прессинг в первом тайме.

Если команда соперника при первой возможности прессинга выбивает мяч вперед, то ничего не получается», — сказал Карпин в интервью «Коммент.Шоу».

Напомним, контракт Карпина с РФС истекает 31 декабря 2021 года. Однако соглашение будет продлено.

Пока сборная России в квалификации ЧМ-2022 занимает первое место в группе. Россияне уже гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах.