Шнуров: Дзюба ушёл на пике и это хорошо

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на то, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба перестал играть за сборную России после того, как команду возглавил Валерий Карпин.

По его словам, спортсменам в нужное время следует уходить. Шнуров дал понять, что Дзюба сделал правильный выбор.

«Мне кажется, что Дзюба ушёл на пике и это хорошо», — сказал Шнуров в комментарии журналистке Алисе Титко.

Дзюба был одним из лидеров сборной России, которой руководил Станислав Черчесов. Ранее Артём не захотел присоединиться к команде Валерия Карпина, сославшись на то, что находится не в оптимальной форме.