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Карпин: Если сборная России попадёт на ЧМ-2022, будет один капитан

13 Октября 2021 • 20:23 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин отметил, что в команде выберут одного капитана, если она завоюет путёвку в финальную часть ЧМ-2022.

«Если будет финальный турнир ЧМ-2022, то у нас будет один капитан. Выберем одного, потому что там месяц, долгий срок.

Возможно, для кого-то повязка — это давление и ответственность. Не жалею, что назвал повязку тряпочкой», — заявил Карпин в эфире «Коммент. Шоу».

Напомним, соглашение Карпина с РФС истекает в конце декабря 2021 года. 

На текущий момент сборная России в квалификации ЧМ-2022 занимает первое место в группе, набрав 19 очков. Следующие поединки команда проведёт с Кипром и Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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