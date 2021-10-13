Карпин: Слуцкому не предлагали поработать в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что Леонид Слуцкий мог возглавить национальную команду после отставки Станислава Черчесова.

По его словам, такая информация не соответствует действительности.

«Я знаю, что Слуцкому не звонили и не предлагали поработать в сборной России. Леонид Викторович мне об этом сказал», — сказал Карпин в интервью «Коммент.Шоу».

Напомним, соглашение Карпина с РФС истекает в конце декабря 2021 года.

На текущий момент сборная России в квалификации ЧМ-2022 занимает первое место в группе, набрав 19 очков. Следующие поединки команда проведёт с Кипром и Хорватией.