​Канчельскис не согласен с мнением Карпина о роли капитана

Экс-игрок российской сборной Андрей Канчельскис прокомментировал слова Валерия Карпина. Рулевой главной команды страны преуменьшил значимость капитанской повязкой, назвав её «просто тряпочкой».

«В моих командах капитанами были Кантона, Батистута - какие же это тряпочки? Это лидеры команды, которые авторитетны как на поле, так и в раздевалке. Они всегда помогали советом или же могли напихать», - поделился своим мнением Канчельскис для sport24.

Отметим, что Валерий Карпин в качестве тренера сборной России активно меняет капитанов, передавая повязку разным футболистам.

За два тура до финиша отборочного турнира чемпионата мира сборная России занимает первое место в своём секстете, опережая Хорватию на два очка. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет против Кипра и Хорватии.