​Адвокат высказался о шансах сборной России финишировать выше Хорватии

По итогам двух октябрьских туров отбора на чемпионат мира сборная России вышла в лидеры группы Н. О шансах команды удержать первое место высказался её бывший тренер – голландец Дик Адвокат.

«В России сейчас опытный тренер. Там всё ещё есть хорошие игроки. Конечно, они могут выйти на чемпионат мира с первого места. Я настроен позитивно», - поделился своими мыслями Адвокат для «Спорт-Экспресса».

В настоящий момент Дик Адвокат является главным тренером сборной Ирака. При этом в мае Адвокат не смог сдержать слёз, проводя последний матч у руля «Фейеноорда». Дик говорил, что завершает тренерскую карьеру, но вскоре её возобновил.

В ноябре сборной России предстоит сыграть против киприотов и хорватов.