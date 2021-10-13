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Чемпионат мира по футболу 2022

​Инфантино убеждён, что чемпионат мира нужно проводить чаще

13 Октября 2021 • 16:31 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает защищать идею о проведении чемпионата мира каждые два года. Об этом он рассказал во время визита в Израиль.

«Мы уже приняли решение о том, что в 2026 году на чемпионате мира будет играть 48 сборных. Что касается частоты проведения турнира, то этот вопрос находится на стадии консультаций. Чемпионат мира – волшебный турнир, и именно поэтому его нужно проводить чаще. Репутация турнира зависит не от частоты, а от качества. Супербоул, Уимблдон и Лига чемпионов проводятся каждый год, и фанаты все равно ждут эти соревнования с замиранием сердца», - слова Инфантино приводит Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино
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