​Инфантино убеждён, что чемпионат мира нужно проводить чаще

Президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает защищать идею о проведении чемпионата мира каждые два года. Об этом он рассказал во время визита в Израиль.

«Мы уже приняли решение о том, что в 2026 году на чемпионате мира будет играть 48 сборных. Что касается частоты проведения турнира, то этот вопрос находится на стадии консультаций. Чемпионат мира – волшебный турнир, и именно поэтому его нужно проводить чаще. Репутация турнира зависит не от частоты, а от качества. Супербоул, Уимблдон и Лига чемпионов проводятся каждый год, и фанаты все равно ждут эти соревнования с замиранием сердца», - слова Инфантино приводит Marca.