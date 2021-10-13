​Инфантино допускает проведение чемпионата мира в Израиле и Палестине

В обозримом будущем ещё один чемпионат мира может пройти на Ближнем Востоке. Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино, который впервые за время работы на этой должности совершил официальный визит в Израиль.

«Почему мы не можем мечтать о проведении чемпионата мира в Израиле и соседних странах? Почему бы нам не провести чемпионат мира здесь, в Израиле, вместе с Палестиной и другими странами, учитывая Авраамский договор?» - слова Инфантино приводит The Athletic.

Авраамский договор представляет собой соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Договор был подписан в прошлом году.