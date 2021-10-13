​Расизма не было: ФИФА закрыла дело по инциденту с Уокером

В сентябре Футбольная ассоциация Англии пожаловалась на то, что в матче против Польши в адрес Кайла Уокера прозвучало оскорбление расистского характера из уст Камила Глика. ФИФА тогда оперативно запустила расследование.

Якуб Квятковски, являющийся пресс-секретарём Польского футбольного союза, сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что дело было закрыто. ФИФА не выявила признаков расизма в инциденте на матче поляков и англичан.

Напомним, что матч сборных Польши и Англии в Варшаве завершился вничью со счётом 1:1. Авторами голов стали Дамиан Шиманьски и Гарри Кейн.