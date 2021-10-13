Карпин высказался о своём будущем в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о своем контракте с национальной командой. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего года.

В интервью «РБ Спорт» специалист заявил, что его контракт будет автоматически пролонгирован, если сборная пробьется в стыковые матчи чемпионата мира-2022. При этом он допускает свой уход из национальной команды даже в случае финиша на первом месте в квалификационной группе.

«Нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную в Катар. Все зависит от предложения», - сказал тренер.

По итогам восьми туров отбора Россия занимает первое место в группе Н, опережая ближайшего преследователя на два балла.