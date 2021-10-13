Венгер анонсировал внедрение автоматического определения офсайда

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что в скором времени в футболе внедрят автоматическое определение офсайда.

«Нужно прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это относится к определению положения вне игры. В следующем году, когда будет чемпионат мира в Катаре, мы сможем принимать более быстрые решения. Это будет меньше замедлять игру. Сейчас многим это не нравится в системе VAR. Думаю, фиксация офсайда будет автоматизирована на ЧМ-2022», - приводит слова Арсена портал Goal.com.

Мундиаль в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря следующего года.