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Чемпионат мира по футболу 2022

Венгер анонсировал внедрение автоматического определения офсайда

13 Октября 2021 • 08:49 Комментировать

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что в скором времени в футболе внедрят автоматическое определение офсайда.

«Нужно прогрессировать в скорости принятия решений, особенно это относится к определению положения вне игры. В следующем году, когда будет чемпионат мира в Катаре, мы сможем принимать более быстрые решения. Это будет меньше замедлять игру. Сейчас многим это не нравится в системе VAR. Думаю, фиксация офсайда будет автоматизирована на ЧМ-2022», - приводит слова Арсена портал Goal.com.

Мундиаль в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер
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