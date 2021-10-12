Восьмая сухая победа подряд, и Дания триумфально выиграла группу

В квалификационной группе F чемпионата мира сборная Дании выиграла в восьмом матче кряду, при этом не пропустив в ответ. Скандинавы одолели Австрию (1:0) и триумфально выиграли группу.
Шотландцы дожали Фареры (1:0), а Израиль был сильнее Молдовы (2:0).
Протокол игры
|(1:0) Меле Йоаким 53'
Шмейхель Каспер • Вестергор Янник • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Васс Даниэль 31' 89' ( Норгор Кристиан ( 89') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Делани Томас 90' ( Йенсен Матиас ( 90') • Меле Йоаким • Ольсен Сков Андреас 77' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 77') • Поульсен Юссуф • Дамсгор Миккель 44' ( Дольберг Каспер ( 44')
Запасные: Рённов Фредерик • Андерсен Йоаким • Ларсен Якоб-Бруун • Корнелиус Андреас • Хансен Йеспер • Кристенсен Расмус • Дарами Мохаммед • Винд Жонас
Бахманн Даниэль • Триммель Кристофер • 47'Ильзанкер Штефан 72' ( Шауб Луис ( 72') • Пош Штефан • Хинтереггер Мартин • Алаба Давид • Забитцер Марсель • 90'Гриллич Флориан • Лаймер Конрад 83' ( Грегорич Михаэль ( 83') • Грюлль Марко 83' ( Кайнц Флориан ( 83') • Кара Эркан 72' ( Онисиво Карим ( 72')
Запасные: Шёпф Алессандро • Любичич Деян • Демир Юсуф • Линднер Хайнц • Шлагер Александер • Мвене Филипп • Дансо Кевин • Вебер Максимилиан
12 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры
|86' Дайкс Линдон (0:1)
Гестсон Тейтур • Феро Одмар • Ватнсдаль Хейни 59' ( Кнудсен Петур ( 59') • Наттестад Сонни • Ролантссон Гилли • Ванхамар Гуннар • Ольсен Брандур • 90'Давидсен Вильормур 58' ( Аскхам Хердур ( 58') • Ханссон Халлюр 90' ( Ольсен Клеминт ( 90') • Эдмундссон Йоан 90' ( Фредриксен Джон ( 90') • Йонссон Видар
Запасные: Бьярталид Йоаннес • Ватнхамар Сольви • Агнарссон Мартин • Йенсен Трондур • Нильсен Гуннар • Даниэльсен Йоаннес • Ламхауге Маттиас
Гордон Крейг • Хендри Джек 68' ( Макгрегор Каллум ( 68') • Хэнли Грант • Тирни Киран • Фрейзер Райан 83' ( Паттерсон Нэйтан ( 83') • Мактоминай Скотт • Гилмор Билли 89' ( Купер Лиам ( 89') • Робертсон Эндрю • Макгинн Джон • Кристи Райан 39' 83' ( Нисбет Кевин ( 83') • Дайкс Линдон 67'
Запасные: Келли Лиам • Маккена Скотт • Тернбулл Дэвид • Фергюсон Льюис • Маклин Кенни • О'Доннелл Стивен • Армстронг Стюарт • Маклафилин Джон
12 октября. Стадион "Торсволлюр".
Протокол игры
|(1:0) Захави Эран 28'
|(2:0) Даббур Мунас 49'
|90' Николаеску Йон (2:1)
Марсиано Офир • Даса Элазар 87' ( Подгоряну Суф ( 87') • Абу-Абайд Ияд • Битон Нир • Менахем Сун • Абу-Ханна Джоэл 46' ( Арад Офри ( 46') • Манор Соломон • Натхо Бибрас 64' ( Кинда Гади ( 64') • Перец Дор • Даббур Мунас 74' ( Абада Лиэль ( 74') • Захави Эран
Запасные: Шамир Эден • Коэн Йонатан • Давидзаде Офир • Ницан Итамар • Даниэл Перец • Глазер Дан • Вайссман Шон • Goni Naor
Аврам Кристиан • Потырнике Максим 11' ( Болохан Вадим ( 11') • Посмак Вячеслав • Армаш Игорь • Жардан Ион • Дрос Кристиан 63' ( Спатару Дану ( 63' ) • 82'Раца Вадим • 90'Ионице Артур • Рябчук Олег 45' • 85'Пунтус Артём 46' ( Николаеску Йон ( 46') • Кочук Евгений 46' ( Гынсарь Раду ( 46')
Запасные: Котогой Корнелиу • Ревенко Иоан-Кэлин • Намашко Станислав • Йосипой Мариус • Гечев Михаил • Марандич Денис • Богачук Виктор • Челядник Дмитрий
12 октября. Стадион "Яаков Тернер".