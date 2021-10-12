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Чемпионат мира по футболу 2022

Восьмая сухая победа подряд, и Дания триумфально выиграла группу

12 Октября 2021 • 23:45 Комментировать
Дания
1:0
Австрия
окончен

В квалификационной группе F чемпионата мира сборная Дании выиграла в восьмом матче кряду, при этом не пропустив в ответ. Скандинавы одолели Австрию (1:0) и триумфально выиграли группу.

Шотландцы дожали Фареры (1:0), а Израиль был сильнее Молдовы (2:0).

Протокол игры  
Дания 1:0 Австрия
(1:0) Меле Йоаким 53'    
Шмейхель Каспер Вестергор Янник Кьяер Симон Кристенсен Андреас Васс Даниэль   31'   89' (Норгор Кристиан (   89') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Делани Томас   90' (Йенсен Матиас (   90') Меле Йоаким Ольсен Сков Андреас   77' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   77') Поульсен Юссуф Дамсгор Миккель   44' (Дольберг Каспер (   44')
Запасные: Рённов Фредерик Андерсен Йоаким Ларсен Якоб-Бруун Корнелиус Андреас Хансен Йеспер Кристенсен Расмус Дарами Мохаммед Винд Жонас
Бахманн Даниэль Триммель Кристофер   47' Ильзанкер Штефан   72' (Шауб Луис (   72') Пош Штефан Хинтереггер Мартин Алаба Давид Забитцер Марсель   90' Гриллич Флориан Лаймер Конрад   83' (Грегорич Михаэль (   83') Грюлль Марко   83' (Кайнц Флориан (   83') Кара Эркан   72' (Онисиво Карим (   72')
Запасные: Шёпф Алессандро Любичич Деян Демир Юсуф Линднер Хайнц Шлагер Александер Мвене Филипп Дансо Кевин Вебер Максимилиан
12 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры  
Фарерские острова 0:1 Шотландия
    86' Дайкс Линдон (0:1)
Гестсон Тейтур Феро Одмар Ватнсдаль Хейни   59' (Кнудсен Петур (   59') Наттестад Сонни Ролантссон Гилли Ванхамар Гуннар Ольсен Брандур   90' Давидсен Вильормур   58' (Аскхам Хердур (   58') Ханссон Халлюр   90' (Ольсен Клеминт (   90') Эдмундссон Йоан   90' (Фредриксен Джон (   90') Йонссон Видар
Запасные: Бьярталид Йоаннес Ватнхамар Сольви Агнарссон Мартин Йенсен Трондур Нильсен Гуннар Даниэльсен Йоаннес Ламхауге Маттиас
Гордон Крейг Хендри Джек   68' (Макгрегор Каллум (   68') Хэнли Грант Тирни Киран Фрейзер Райан   83' (Паттерсон Нэйтан (   83') Мактоминай Скотт Гилмор Билли   89' (Купер Лиам (   89') Робертсон Эндрю Макгинн Джон Кристи Райан   39'   83' (Нисбет Кевин (   83') Дайкс Линдон   67'
Запасные: Келли Лиам Маккена Скотт Тернбулл Дэвид Фергюсон Льюис Маклин Кенни О'Доннелл Стивен Армстронг Стюарт Маклафилин Джон
12 октября. Стадион "Торсволлюр".
Протокол игры  
Израиль 2:1 Молдова
(1:0) Захави Эран 28'    
(2:0) Даббур Мунас 49'    
    90' Николаеску Йон (2:1)
Марсиано Офир Даса Элазар   87' (Подгоряну Суф (   87') Абу-Абайд Ияд Битон Нир Менахем Сун Абу-Ханна Джоэл   46' (Арад Офри (   46') Манор Соломон Натхо Бибрас   64' (Кинда Гади (   64') Перец Дор Даббур Мунас   74' (Абада Лиэль (   74') Захави Эран
Запасные: Шамир Эден Коэн Йонатан Давидзаде Офир Ницан Итамар Даниэл Перец Глазер Дан Вайссман Шон Goni Naor
Аврам Кристиан Потырнике Максим   11' (Болохан Вадим (   11') Посмак Вячеслав Армаш Игорь Жардан Ион Дрос Кристиан   63' (Спатару Дану (   63'   82') Раца Вадим   90' Ионице Артур Рябчук Олег   45'   85' Пунтус Артём   46' (Николаеску Йон (   46') Кочук Евгений   46' (Гынсарь Раду (   46')
Запасные: Котогой Корнелиу Ревенко Иоан-Кэлин Намашко Станислав Йосипой Мариус Гечев Михаил Марандич Денис Богачук Виктор Челядник Дмитрий
12 октября. Стадион "Яаков Тернер".

 

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окончен Литва 0:4 Швейцария
окончен Болгария 2:1 Северная Ирландия
окончен Украина 1:1 Босния и Герцеговина
окончен Фарерские острова 0:1 Шотландия
окончен Дания 1:0 Австрия
окончен Израиль 2:1 Молдова
окончен Англия 1:1 Венгрия
окончен Албания 0:1 Польша
окончен Сан-Марино 0:3 Андорра
окончен Сербия 3:1 Азербайджан
окончен Португалия 5:0 Люксембург
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