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​Певица Афродита изменила текст песни «Валера» из-за Карпина

12 Октября 2021 • 19:54 Комментировать

У Валерия Карпина работа в сборной России складывается хорошо. Под руководством этого специалиста команда в пяти матчах отпраздновала четыре победы при одной ничьей и вышла в лидеры своей группы в отборе на чемпионат мира.

После победы в Словении игроки сборной России вместе с Валерием Карпиным и другими представителями штаба исполнили в раздевалке песню «Валера». Рулевой национальной команды при этом пританцовывал.

Подвиги Валерия Карпина вдохнули в хит «Валера» новую жизнь – песня, появившаяся на свет в 2014 году, снова набирает популярность. Певица Афродита рассказала «Матч ТВ» об изменении слов песни. Она хочет, чтобы новая строчка стала кричалкой сборной России по футболу.

«Валера, Валера! Ты словно снег, самый первый. Валера, Валера! Любовь, надежда и вера», - старая версия.

«Валера, Валера - ты сделал сборную первой. Валера, Валера - надежда наша и вера», - новая версия.

В ноябре сборную России ждут матчи против киприотов и хорватов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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