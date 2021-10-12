​У сборных будет только неделя на подготовку к чемпионату мира-2022

У национальных команд будет всего неделя для подготовки к чемпионату мира 2022 года. Мундиаль в Катаре стартует 21 ноября 2022 года, а клубный футбол уйдёт на паузу только 14 ноября. Об этом сообщает L’Equipe, ссылаясь на циркуляр УЕФА, который ранее был разослан 55 европейским ассоциациям.
Отметим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в конце календарного года из-за климатических особенностей. В июне и июле в этой стране слишком жарко. Таким образом, мундиаль придётся проводить не в межсезонье, а прямо по ходу сезона.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Казахстан
|
0:2
|
Финляндия
|
|
12.10 21:45
|
Украина
|
...
|
Босния и Герцеговина
|
|
12.10 21:45
|
Фарерские острова
|
...
|
Шотландия
|
|
12.10 21:45
|
Дания
|
...
|
Австрия
|
1.69
3.9
5.2
|
12.10 21:45
|
Израиль
|
...
|
Молдова
|
|
12.10 21:45
|
Англия
|
...
|
Венгрия
|
|
12.10 21:45
|
Албания
|
...
|
Польша
|
|
12.10 21:45
|
Сан-Марино
|
...
|
Андорра
|
|
12.10 21:45
|
Сербия
|
...
|
Азербайджан
|
|
12.10 21:45
|
Португалия
|
...
|
Люксембург
|
|
12.10 21:45
|
Швеция
|
...
|
Греция
|
2.03
3.3
4.1
|
12.10 21:45
|
Косово
|
...
|
Грузия
|
|
12.10 21:45
|
Литва
|
...
|
Швейцария
|
|
12.10 21:45
|
Болгария
|
...
|
Северная Ирландия
|