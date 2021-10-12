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Чемпионат мира по футболу 2022

​У сборных будет только неделя на подготовку к чемпионату мира-2022

12 Октября 2021 • 19:22 Комментировать

У национальных команд будет всего неделя для подготовки к чемпионату мира 2022 года. Мундиаль в Катаре стартует 21 ноября 2022 года, а клубный футбол уйдёт на паузу только 14 ноября. Об этом сообщает L’Equipe, ссылаясь на циркуляр УЕФА, который ранее был разослан 55 европейским ассоциациям.

Отметим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в конце календарного года из-за климатических особенностей. В июне и июле в этой стране слишком жарко. Таким образом, мундиаль придётся проводить не в межсезонье, а прямо по ходу сезона.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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