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Чемпионат мира по футболу 2022

Лахиялов: «Сборная России удивила и против Словакии, и против Словении» эксклюзив

12 Октября 2021 • 18:12 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победы сборной России над Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в отборочном цикле к ЧМ-2022.

- Не скажу, что сборная России удивила октябрьскими победами, но она удивила игрой в обоих этих матчах: если против Словакии со знаком «минус», то против Словении – со знаком «плюс». Со словаками игра сборной была одна худших, наверно, за последние годы, однако её затмил победный результат. Тогда мы не только забросили три очка в свою копилку, но и отцепили словаков от дальнейшей борьбы за выход на чемпионат мира. После невзрачной игры со Словакией немногие верили, что сборная России сможет показать добротную игру со Словенией, тем более что это опасный соперник, с которым раньше были неудачные матчи на выезде.

Тем не менее, несмотря на скудный состав в связи с травмами, Россия продемонстрировала в Мариборе добротную игру, особенно в первом тайме, а во втором уже действовали по счёту, не дали сопернику создать особых моментов и завоевали заслуженные три очка. Это как раз тот случай, когда специалисты и критики остались довольны и игрой, и результатом. Но сделано пока только полдела. Остался главный шаг – обыграть киприотов и удачно сыграть с хорватами, чтобы избежать нервотрёпки и спокойно готовиться к чемпионату мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чм-2022 Шамиль Лахиялов
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