​В Уфе предлагают переименовать улицу в честь Дивеева – создана петиция

На известном портале Change была размещена петиция. 96 человек, которые уже подписали эту петицию на текущую минуту, предлагают переименовать родную улицу Игоря Дивеева в Уфе в честь футболиста.

Напомним, что в понедельник Игорь Дивеев забил гол за сборную России, расписавшись в воротах Словении.

«Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола», - говорится в тексте петиции.

Игорь Дивеев является воспитанником «Уфы». Летом 2019 года защитник перебрался в ЦСКА, за который выступает в настоящий момент. За сборную России Дивеев дебютировал в ноябре 2020 года.