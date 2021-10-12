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​В Уфе предлагают переименовать улицу в честь Дивеева – создана петиция

12 Октября 2021 • 17:31 Комментировать

На известном портале Change была размещена петиция. 96 человек, которые уже подписали эту петицию на текущую минуту, предлагают переименовать родную улицу Игоря Дивеева в Уфе в честь футболиста.

Напомним, что в понедельник Игорь Дивеев забил гол за сборную России, расписавшись в воротах Словении.

«Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола», - говорится в тексте петиции.

Игорь Дивеев является воспитанником «Уфы». Летом 2019 года защитник перебрался в ЦСКА, за который выступает в настоящий момент. За сборную России Дивеев дебютировал в ноябре 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Дивеев
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