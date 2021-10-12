Журналист Алексей Фомин, который ведёт телеграм-канал «Фома Неверующий», в новой публикации показал аватар Валерия Карпина из «Телеграма». Если верить источнику, аватар представляет собой совмещённые фотографию Карпина и фотографию известного героя комиксов Джокера.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле. Под руководством этого специалиста национальная команда провела пять игр, в которых отпраздновала четыре победы при одной ничьей. На текущий момент российская сборная лидирует в своей группе отбора на чемпионат мира 2022 года. В ноябре подопечных Карпина ждут поединки против киприотов и хорватов.