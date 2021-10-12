​Кержаков оценил выступление сборной России в октябре

Сборная России в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира обошлась без потерь, обыграв словаков и словенцев, и вышла на первое место в своей группе. Выступление команды Валерия Карпина оценил Александр Кержаков, который сейчас тренирует «Нижний Новгород».

«Я считаю, что всё очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных. Мало кто в это, наверное, верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата», - поделился своими мыслями Кержаков для ТАСС.

В ноябре сборная России проведёт заключительные матчи отбора на чемпионат мира. Сначала команда Валерия Карпина сыграет дома против Кипра, а затем отправится в гости к Хорватии. Наверняка судьба прямой путёвки на чемпионат мира будет решаться именно в заключительном туре.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.