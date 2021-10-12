​В РФС отреагировали на избиение фанатов в Словении

После матча Словения – Россия, завершившегося со счётом 1:2, появилась информация, что нескольких фанатов российской сборной избили в Мариборе, причём один из них получил достаточно серьёзные травмы. РФС отреагировал на неприятный инцидент в Словении.

В своём заявлении РФС сообщает, что он контактирует с посольством России в Словении, которое уже запросило дополнительную информацию по инциденту у правоохранительных органов. При этом отмечается, что пострадавший фанат не обращался в посольство. Травмы, которые он получил, имеют лёгкий характер.

Напомним, что сборная России в понедельник вырвалась в лидеры своей отборочной группы.