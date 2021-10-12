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​В РФС отреагировали на избиение фанатов в Словении

12 Октября 2021 • 14:40 Комментировать (2)

После матча Словения – Россия, завершившегося со счётом 1:2, появилась информация, что нескольких фанатов российской сборной избили в Мариборе, причём один из них получил достаточно серьёзные травмы. РФС отреагировал на неприятный инцидент в Словении.

В своём заявлении РФС сообщает, что он контактирует с посольством России в Словении, которое уже запросило дополнительную информацию по инциденту у правоохранительных органов. При этом отмечается, что пострадавший фанат не обращался в посольство. Травмы, которые он получил, имеют лёгкий характер.

Напомним, что сборная России в понедельник вырвалась в лидеры своей отборочной группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС
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Комментарии (2)
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Nicholais
12 Октября 2021 в 14:52
"нескольких фанатов российской сборной избили в Мариборе, причём один из них получил достаточно СЕРЬЁЗНЫЕ травмы."
"При этом отмечается, что пострадавший фанат не обращался в посольство. Травмы, которые он получил, имеют ЛЁГКИЙ характер."
-
Серьёзные травмы, имеющие лёгкий характер - во оно как...
Алексей Антоненко
12 Октября 2021 в 15:00

сначала была информация, что травмы серьёзные

а РФС написал в заявлении, что лёгкие

что непонятно из этого?

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