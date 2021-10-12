Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победы сборной России над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

- Сборная России набрала в октябрьских матчах максимум очков, что было не очень предсказуемо. Словакия помогла, сыграв вничью с Хорватией, и теперь в таблице группы всё красиво. Важно было показать, что национальная команда может выигрывать без Дзюбы, но есть проблемы в атаке.

То, что два мяча забили центральные защитники, это, конечно, хорошо, но ведь нападающие не забивали – ни Смолов, ни Заболотный. А Агаларов – человек, который забивает в чемпионате России – ни разу не сыграл и против Словении даже не попал в заявку.

Но не хочется сейчас акцентировать внимание на проблемах, когда выиграны два матча против хороших соперников. Сборная сделала своё дело на прошедшем этапе, но это ещё не всё. Остаётся набрать четыре очка, чтобы обеспечить первое место, и это будет непросто. Как говорится, последний шаг – он самый трудный. Лучше, конечно, отобраться на чемпионат мира напрямую, потому что стыки несут в себе большой риск.