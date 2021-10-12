​Боярский: «Чемпионат мира – не наш уровень»

Известный артист Михаил Боярский, который является футбольным фанатом и болеет за «Зенит», высказался по поводу октябрьских успехов сборной России.

Напомним, российская национальная команда вышла на первое место в своей группе отбора на чемпионат мира благодаря победам над Словакией и Словенией вкупе с осечкой Хорватии.

«Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре - до свидания», - поделился своим мнением Боярский для sport24.

В ноябре российскую сборную ждут поединки против киприотов (дома) и хорватов (на выезде).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре и декабре 2022 года. Сдвиг турнира на конец календарного года связан с климатическими особенностями.