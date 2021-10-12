Горецка: «У сборной Германии есть все качества для триумфа на ЧМ-2022»

Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка поделился мнением о досрочном выходе своей национальной команды на чемпионат мира-2022. «Бундестим» гарантировала себе путевку на мундиаль за два тура до завершения квалификации.

«Нам нужно хорошенько потрудиться, чтобы выиграть чемпионат мира. Нужно улучшить свою игру. У нас есть все качества для этого. Но для достижения цели каждый игрок должен приложить максимум усилий», - передает слова полузащитника RTL.

Сборная Германии набрала 21 очко в отборе и опережает ближайшего преследователя на восемь баллов.

Напомним, что мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.