Флик прокомментировал выход сборной Германии на чемпионат мира-2022

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик дал интервью после разгромной победы над командой Северной Македонии (4:0) в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

«Мы имеем пять побед в нынешнем сезоне. Хочу похвалить своих подопечных за отношение к делу. Мы все счастливы, ведь одержали победу и досрочно завоевали путевку на чемпионат мира», - передает слова специалиста RTL.

За два тура до завершения квалификационного турнира немецкая команда набрала 21 очко и обеспечила себе первое место в группе. Отрыв от идущей второй Румынии составляет восемь баллов.